La Casa delle Associazioni è stata intitolata a Tina Anselmi, figura politica italiana. La decisione è stata comunicata durante un evento pubblico, con la presenza di rappresentanti delle associazioni locali. Nel corso della cerimonia, il presidente dell'ente ha ricordato il contributo della politica alla difesa dei diritti sociali. Tra gli interventi, si è menzionato anche il nome di Lea Garofalo, vittima di criminalità organizzata, ricordata per la sua lotta.

"Abbiamo intitolato la casa delle associazioni a Tina Anselmi. Come ha ricordato il presidente di Uniter, questo luogo non è semplicemente un insieme di stanze ma uno spazio di idee, cultura e confronto da oggi arricchito grazie all’intitolazione ad una grande donna che ha contribuito al cambiamento civile, morale e materiale dell’Italia". Così il sindaco di Arese, Luca Nuvoli, nel corso della cerimonia di intitolazione dalla Casa delle Associazioni di viale Dei Platani. La scelta del nome non è stato casuale ma è il risultato di un percorso partecipativo lanciato dal Comune in collaborazione con le associazioni aresine, consiglieri e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Tina Anselmi a Lea Garofalo. Le donne della Casa delle Associazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"80 anni dal primo voto alle donne. La storia di Tina Anselmi": se ne parla in un incontroIl Circolo Pd Bertinoro organizza un appuntamento, in occasione della Giornata internazionale della donna, sugli "80 anni dal primo voto alle donne.

Leggi anche: La Provincia intitolerà l’ufficio della Consigliera di Parità a Tina Anselmi

Argomenti più discussi: Da Tina Anselmi a Lea Garofalo. Le donne della Casa delle Associazioni; SAN POLO DI PIAVE: uno spettacolo dedicato a Tina Anselmi; Conferimento del Premio Tina Anselmi a Paola Giovanardi Rossi; Bologna - Premio Tina Anselmi tra le eccellenze femminili premiata la Dott.ssa Simonetta Lo Brutto Dirigente Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna - Questura di Bologna | Polizia di Stato - Polizia di Stato.

Siamo passati da Nilde Iotti e Tina Anselmi. A Montaruli, Ronzulli, Minetti e Santanchè, passando da Ilona Staller. Il declino etico, storico, economico e morale di questo Paese è tutto qua. Null’altro da aggiungere x.com

Da Tina Anselmi a Lea Garofalo. Le donne della Casa delle AssociazioniAbbiamo intitolato la casa delle associazioni a Tina Anselmi. Come ha ricordato il presidente di Uniter, questo luogo non ... ilgiorno.it