Il cortile della Biblioteca Caversazzi sarà intitolato a Tina Anselmi
La giunta comunale ha deciso di intitolare il cortile della Biblioteca Ciro Caversazzi, situata in via Torquato Tasso, a Tina Anselmi. La scelta segue l'approvazione ufficiale e riconosce la figura di Anselmi, nata nel 1927 e deceduta nel 2016, nota per essere stata partigiana, sindacalista e la prima donna a ricoprire il ruolo di Ministro nella Repubblica italiana. La decisione rende omaggio alla storia e all'impegno di questa protagonista del panorama politico e sociale del Paese.
La giunta comunale ha approvato l’intitolazione del cortile della Biblioteca Ciro Caversazzi di via Torquato Tasso a Tina Anselm i (1927–2016), partigiana, sindacalista, prima donna Ministro della Repubblica italiana e figura centrale della storia democratica del Paese. L’iniziativa si inserisce nel programma cittadino delle celebrazioni per l’80° anniversario del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, momento fondativo della Repubblica Italiana e data storica nella quale le donne votarono per la prima volta a livello nazionale. La cerimonia di intitolazione verrà inserita nel programma delle iniziative del Comune per la Festa della Repubblica che verrà condiviso nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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