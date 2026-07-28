Tiago Gabriel costa 30 milioni Gatti alternativa da 20
Il Napoli sta considerando diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo, tra cui Tiago Gabriel, valutato circa 30 milioni di euro, e Gatti, proposto a circa 20 milioni. La società intende aggiungere un nuovo difensore centrale, ma dovrà fare attenzione alle richieste economiche delle squadre proprietarie dei cartellini. La scelta dipenderà anche dai costi e dalle trattative in corso.
Il Napoli continua a valutare diverse soluzioni per completare il reparto arretrato. La società vuole inserire un nuovo centrale, ma dovrà scegliere con attenzione anche in base alle richieste economiche dei club coinvolti. Tra i profili ancora presenti nella lista figura Tiago Gabriel. Il difensore resta particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra per qualità, giovane età e margini di crescita. L’operazione si presenta però complessa. La valutazione del cartellino si aggira infatti intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, che obbliga il Napoli a riflettere prima di compiere un eventuale affondo. Secondo il Corriere dello Sport, esiste anche un’alternativa economicamente più accessibile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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