tiago gabriel costa 30 milioni gatti alternativa da 20

Notizia in breve

Il Napoli sta considerando diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo, tra cui Tiago Gabriel, valutato circa 30 milioni di euro, e Gatti, proposto a circa 20 milioni. La società intende aggiungere un nuovo difensore centrale, ma dovrà fare attenzione alle richieste economiche delle squadre proprietarie dei cartellini. La scelta dipenderà anche dai costi e dalle trattative in corso.