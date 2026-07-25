Il Napoli sta lavorando per rinforzare la difesa e punta a un intervento importante sul mercato. Tiago Gabriel è in pole position per il ruolo, mentre Gatti rimane un’alternativa come opzione difensiva. La società ha deciso di accelerare le valutazioni per migliorare il reparto, considerando le attuali condizioni della linea difensiva. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale operazione.

Il Napoli prepara un intervento importante per completare la difesa. Le condizioni del reparto hanno infatti convinto la società ad accelerare le valutazioni sul mercato. L’assenza di Alessandro Buongiorno sarà più lunga del previsto. Il centrale è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e potrebbe restare fuori per quattro o cinque mesi. A rendere il quadro ancora più delicato sono i problemi fisici di Sam Beukema. Il difensore continua a fare i conti con il fastidio al tendine d’Achille. Il ritorno in gruppo potrebbe avvenire soltanto intorno alla metà di agosto. La doppia indisponibilità ha ridotto le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Tiago Gabriel in pole, Gatti resta l’alternativa in difesa

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