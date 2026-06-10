Il Napoli sta valutando l'acquisto di un difensore centrale, con un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il giocatore preferito dal club è Mario Gila, ma la richiesta della Lazio è di circa 30 milioni di euro e la società non sembra disposta a cederlo. La Lazio ha già venduto un altro difensore, Romagnoli, e potrebbe essere difficile convincerla a cedere Gila.

Il Napoli cerca un centrale di difesa. Non sarà facile arrivare a Mario Gila, il preferito dagli azzurri, poiché la Lazio chiede 30 milioni e non vorrebbe cederlo, avendo già lasciato partire Romagnoli. Per questo motivo, il Napoli potrebbe virare su Gatti della Juventus, che i partenopei avevano già provato a prendere la scorsa stagione. Gatti l’alternativa a Gila per il Napoli. Scrive Nicolò Schira su Tuttosport: Lotito appare intenzionato a fare muro per il centrale spagnolo e così il ds Manna potrebbe virare su Federico Gatti. La valutazione che ne dà il Corriere dello Sport è di 25-30 milioni, quasi lo stesso prezzo di Gila, anche se il difensore della Juve ha due anni in più e metà rivendita di Gila andrebbe al Real Madrid, suo ex club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gatti può essere l’alternativa a Gila per il Napoli, costa 25-30 milioni

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Gatti può essere l’alternativa a Gila per il #Napoli, costa 25-30 milioni Schira su Tuttosport scrive che il ds Manna potrebbe tornare sul centrale della Juventus, come la scorsa stagione; il CorSport fa il prezzo, che è circa quello di Gila, la cui metà rivendita andr x.com

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