Terzo Settore dalla Regione Campania quasi 5 milioni di euro | ecco chi può ottenere i finanziamenti

Da anteprima24.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Campania ha annunciato la disponibilità di oltre 4,7 milioni di euro destinati al Terzo Settore. I fondi sono stati resi accessibili attraverso la pubblicazione di un avviso ufficiale, che indica quali soggetti possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti. La cifra complessiva si rivolge a enti e organizzazioni operanti nel settore, con l’obiettivo di sostenere iniziative e progetti specifici. La procedura di richiesta è già aperta e le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania mette a disposizione oltre 4,7 milioni di euro per sostenere il Terzo Settore. È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico, previsto dall’Accordo di Programma 2025-2027 sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato a finanziare iniziative di rilevanza locale promosse da Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La dotazione complessiva dell’intervento ammonta a 4.772.609 euro, risorse che serviranno a sostenere progetti capaci di rispondere ai bisogni... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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