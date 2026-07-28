Terzo Settore dalla Regione Campania quasi 5 milioni di euro | ecco chi può ottenere i finanziamenti

Notizia in breve

La Regione Campania ha annunciato la disponibilità di oltre 4,7 milioni di euro destinati al Terzo Settore. I fondi sono stati resi accessibili attraverso la pubblicazione di un avviso ufficiale, che indica quali soggetti possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti. La cifra complessiva si rivolge a enti e organizzazioni operanti nel settore, con l’obiettivo di sostenere iniziative e progetti specifici. La procedura di richiesta è già aperta e le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti.