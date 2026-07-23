Terzo Settore oltre 4 milioni di euro dalla Regione Puglia | al via gli incontri di presentazione dei nuovi bandi

Da tarantinitime.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Puglia ha annunciato oltre quattro milioni di euro destinati al Terzo Settore. Inizia a Taranto una serie di incontri per presentare i nuovi bandi regionali. Gli eventi si terranno in diverse città della regione e sono aperti a tutte le organizzazioni interessate. Lo scopo è illustrare le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per accedere ai fondi. Nessuna data specifica è stata ancora comunicata.

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Tarantini Time Quotidiano Prenderà il via da Taranto il ciclo di incontri dedicati alla presentazione dei nuovi bandi regionali destinati al Terzo Settore. La Regione Puglia mette a disposizione oltre 4 milioni di euro attraverso gli avvisi pubblici “Puglia Energie Sociali” e “Puglia EnergieNET”, strumenti pensati per sostenere gli Enti del Terzo Settore e le reti associative impegnate nello sviluppo di progetti di inclusione, partecipazione e innovazione sociale. L’iniziativa è promossa da Puglia Sociale – Assessorato al Welfare della Regione Puglia, in collaborazione con CSVnet Puglia e con le amministrazioni comunali che ospiteranno gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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