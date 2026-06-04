Puglia Energie Sociali dalla Regione 4 milioni al Terzo Settore per promuovere inclusione partecipazione e solidarietà

Notizia in breve

La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi per l’Avviso pubblico ‘Puglia Energie sociali’, con un investimento totale superiore a 4 milioni di euro. La misura mira a sostenere iniziative del Terzo settore volte a promuovere inclusione, partecipazione e solidarietà. Il finanziamento sarà destinato a progetti e attività di enti e organizzazioni che operano nel settore sociale e solidale, con l’obiettivo di rafforzare le pratiche di coesione sociale nella regione.