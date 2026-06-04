Puglia Energie Sociali dalla Regione 4 milioni al Terzo Settore per promuovere inclusione partecipazione e solidarietà
La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi per l’Avviso pubblico ‘Puglia Energie sociali’, con un investimento totale superiore a 4 milioni di euro. La misura mira a sostenere iniziative del Terzo settore volte a promuovere inclusione, partecipazione e solidarietà. Il finanziamento sarà destinato a progetti e attività di enti e organizzazioni che operano nel settore sociale e solidale, con l’obiettivo di rafforzare le pratiche di coesione sociale nella regione.
La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi finalizzati all’approvazione dell’Avviso pubblico ‘Puglia Energie sociali’, che prevede un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. Sarà rivolto alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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