Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito oggi il Giappone meridionale, provocando un’allerta tsunami. La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione e ha generato timori di onde anomale. Le autorità hanno diramato l’allerta e stanno monitorando la situazione. Non sono ancora stati diffusi dettagli su eventuali danni o vittime. La zona interessata si estende nell’area più a sud del Paese.

Il Giappone meridiionale è stato scosso da una forte scossa di terremoto. La scossa, di magnitudo 7.1, è stata avvertita in modo chiaro salla popolazione. Il sisma, a dieci chilometri di profondità è stato registrato alle 16.27 ora locale. L'Agenzia meteorologica giapponese ha anche emesso un allarme tsunami. La scossa ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a sette, sulla scala di intensità sismica giapponese (Shindo), ha aggiunto l'agenzia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Terremoto oggi in Giappone di 7.1, diramata allerta tsunami. Paura in tutta l'area meridionale del Paese

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Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, scatta l'allarme tsunami. Ordinata l'evacuazione

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