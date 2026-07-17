Terremoto di magnitudo 7.4 al largo delle coste del Messico allerta tsunami

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo delle coste occidentali del Messico, a circa 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán. Lo riferisce l’United States Geological Survey (Usgs). È stata diramata un’allerta tsunami per le aree costiere vicine. Non sono state fornite, al momento, informazioni su eventuali danni o vittime. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione.