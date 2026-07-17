Terremoto di magnitudo 7.4 al largo delle coste del Messico allerta tsunami
Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo delle coste occidentali del Messico, a circa 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán. Lo riferisce l’United States Geological Survey (Usgs). È stata diramata un’allerta tsunami per le aree costiere vicine. Non sono state fornite, al momento, informazioni su eventuali danni o vittime. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione.
Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, al largo delle coste occidentali del Messico. Lo riporta Usgs, la United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Terremoto di magnitudo 7,4 a Puerto Madero, al largo delle coste del Messico
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