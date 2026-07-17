Terremoto di magnitudo 7,4 a Puerto Madero in Messico allerta tsunami nel Paese e in Guatemala | la situazione

Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la costa meridionale del Messico, con epicentro a Puerto Madero, nello stato del Chiapas. L'evento si è verificato venerdì 17 luglio, provocando un’allerta tsunami sia nel Paese che in Guatemala. Le autorità hanno attivato i sistemi di emergenza e monitorano la situazione nelle zone colpite. Nessuna informazione immediata su danni o vittime.

Un forte terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la costa meridionale del Messico nella giornata di venerdì 17 luglio. L’epicentro è la città di Puerto Madero, nello stato del Chiapas. L’evento sismico ha avuto una profondità di soli 10 km secondo l’US Geological Survey. In seguito alla scossa iniziale, il sistema di allerta tsunami statunitense ha emesso un avviso specifico di minaccia per l’intera regione. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto gli edifici oscillare distintamente a Città del Guatemala. La forte scossa è stata avvertita distintamente anche in El Salvador. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Terremoto di magnitudo 7,4 a Puerto Madero, al largo delle coste del Messico

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