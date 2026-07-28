Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando l’emissione di un allerta tsunami. La scossa è stata forte e immediatamente è stato attivato il sistema di allerta per le aree costiere. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o vittime. La terra ha tremato in diverse zone del paese, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica.

La terra torna a tremare in Giappone. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Paese. Lo riferisce l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. La scossa ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a sette, sulla scala di intensità sismica giapponese (Shindo), ha aggiunto l'agenzia. La scossa, si è verificata alle 16.27 ora locale (7.27 ora italiana) sull'isola di Kyushu. Un terremoto di magnitudo 7.2 aveva colpito il Giappone settentrionale il 25 giugno, senza tuttavia causare morti o danni importanti. Il Giappone è uno dei paesi con maggiore attività sismica al mondo, trovandosi sopra quattro importanti placche tettoniche lungo il margine occidentale della "Cintura di fuoco" del Pacifico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1 e scatta l'allerta tsunami

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Terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, allerta tsunami nel nord-est

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