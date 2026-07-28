Giappone terremoto di magnitudo 7.1 nel Sud Scatta l’allarme Tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone, martedì 28 luglio. L’Agenzia meteorologica ha attivato l’allarme tsunami. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a diffondere aggiornamenti sulla possibile insorgenza di onde anomale lungo la costa. La zona interessata rimane sotto stretta osservazione.

Un terremoto di magnitudo preliminare di 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone, martedì 28 luglio, ha dichiarato l’Agenzia meteorologica giapponese. Il governo ha inviato un’allerta per Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki. È scattato l’allarme Tsunami. Secondo l’agenzia meteorologica Usa il pericolo Tsunami non toccherà le Hawaii e le isole Samoa. La scossa è arrivata a sud ovest dell’arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, e ha raggiunto il livello massimo ( 7 ) sulla scala di intensità sismica del paese (“ shindo “), che misura la forza con cui vengono avvertiti i terremoti, ha detto la JMA. 🔗 Leggi su Open.online

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Giappone, terremoto devastante e allarme tsunami

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