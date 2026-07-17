Terremoto colpisce il Messico | scossa di magnitudo 7.4 scatta l’allerta tsunami

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo delle coste occidentali del Messico, con epicentro a 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán e a 10 km di profondità. L’evento ha provocato l’attivazione dell’allerta tsunami nella regione. La scossa è stata avvertita nella capitale e nelle aree circostanti, con alcune case e infrastrutture danneggiate. Non ci sono ancora notizie di vittime o feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Città del Messico, 17 luglio 2026 – Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato al largo delle coste occidentali del Messico. Secondo quanto scrive la United States Geological Survey (Usgs), l’epicentro è stato individuato a Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, a una profondità di 10 chilometri. Lanciate due allerte tsunami: una per il Messico e una per il Guatemala, visto che la località portuale sul Pacifico si trova ad appena 13 chilometri dal confine.. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

terremoto colpisce il messico scossa di magnitudo 74 scatta l8217allerta tsunami
© Quotidiano.net - Terremoto colpisce il Messico: scossa di magnitudo 7.4, scatta l’allerta tsunami
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un Terremoto Scuote il Messico — La Natura Colpisce Ancora

Video Un Terremoto Scuote il Messico — La Natura Colpisce Ancora

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Messico, terremoto di magnitudo 7.3 fa tremare le coste. Allerta tsunami

Leggi anche: Violento terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine: scatta l’allerta tsunami nel Pacifico

terremoto colpisce il messicoTerremoto colpisce il Messico: scossa di magnitudo 7.4, scatta l’allerta tsunamiCittà del Messico, 17 luglio 2026 – Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato al largo delle coste occidentali del Messico. Per la precisione a Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdá ... quotidiano.net

terremoto colpisce il messicoMessico, terremoto di magnitudo 7,4 a Puerto Madero: diramata allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, al largo delle coste occidentali del Messico. Lo riporta Usgs, la United States Geological Survey. Il centr ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web