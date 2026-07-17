Terremoto colpisce il Messico | scossa di magnitudo 7.4 scatta l’allerta tsunami
Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo delle coste occidentali del Messico, con epicentro a 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán e a 10 km di profondità. L’evento ha provocato l’attivazione dell’allerta tsunami nella regione. La scossa è stata avvertita nella capitale e nelle aree circostanti, con alcune case e infrastrutture danneggiate. Non ci sono ancora notizie di vittime o feriti.
Città del Messico, 17 luglio 2026 – Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato al largo delle coste occidentali del Messico. Secondo quanto scrive la United States Geological Survey (Usgs), l’epicentro è stato individuato a Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, a una profondità di 10 chilometri. Lanciate due allerte tsunami: una per il Messico e una per il Guatemala, visto che la località portuale sul Pacifico si trova ad appena 13 chilometri dal confine.. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Un Terremoto Scuote il Messico — La Natura Colpisce Ancora
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