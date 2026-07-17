Terremoto colpisce il Messico | scossa di magnitudo 7.4 scatta l’allerta tsunami

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo delle coste occidentali del Messico, con epicentro a 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán e a 10 km di profondità. L’evento ha provocato l’attivazione dell’allerta tsunami nella regione. La scossa è stata avvertita nella capitale e nelle aree circostanti, con alcune case e infrastrutture danneggiate. Non ci sono ancora notizie di vittime o feriti.