Terremoto in Giappone scossa di magnitudo 7.1 | allerta tsunami nel sud del Paese

Da lapresse.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato nel sud del Giappone, interessando la zona di Kumamoto sull’isola di Kyushu. La scossa si è verificata nel tardo pomeriggio. Immediatamente è stato diramato un allerta tsunami per le aree costiere del sud del Paese. Non sono stati ancora comunicati dettagli su danni o feriti.

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Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone. La scossa ha interessato la città di Kumamoto, sull’isola meridionale di Kyushu, e si è verificata nel tardo pomeriggio. L’Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un’allerta tsunami. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie del mare. Non sono stati segnalati danni o feriti nell’immediato dopo il terremoto, avvenuto intorno alle 16.30 (le 9.30 italiane). L’Agenzia meteorologica giapponese ha comunicato che la scossa si è verificata nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 chilometri a sud-ovest di Tokyo. Il sisma ha raggiunto l’intensità massima di 7 sulla scala giapponese, che va da 0 a 7, nelle zone più colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Terremoto devastante in Giappone: magnitudo 7.1 e allerta tsunami

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