Giappone terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Paese | allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato nel sud del Giappone oggi, 28 luglio. L'Agenzia meteorologica ha emesso un allerta tsunami e ha segnalato che il sisma ha causato scuotimenti intensi nella regione. Non sono stati ancora diffusi dettagli su eventuali danni o vittime. La zona interessata ha ricevuto immediatamente l'avviso di possibile tsunami e misure di sicurezza sono state adottate.

Tokyo, 28 lug. (AdnkronosAfp) - Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone oggi, martedì 28 luglio. Lo riferisce l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. La scossa ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a sette, sulla scala di intensità sismica giapponese (Shindo), ha aggiunto l'agenzia. La scossa si è verificata alle 16.27 ora locale (7.27 ora italiana) sull'isola di Kyushu. Un sisma di magnitudo 7.2 aveva colpito il Giappone settentrionale il 25 giugno, senza tuttavia causare morti o danni importanti. Il Giappone è uno dei paesi con maggiore attività sismica al mondo, trovandosi sopra quattro importanti placche tettoniche lungo il margine occidentale della 'Cintura di fuoco' del Pacifico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, allerta tsunami nel nord-est

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