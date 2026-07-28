Terremoto in Giappone le immagini aerei dei danni al Castello di Yatsushiro
Un terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato nel pomeriggio di martedì nella prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyushu, in Giappone. Le immagini aeree mostrano danni all’antico Castello di Yatsushiro, che si trova nella stessa regione.
Il terremoto di magnitudo 7.1 che ha martedì pomeriggio ha colpito la prefettura di Kumamoto, sull’isola giapponese di Kyushu, non ha risparmiato l’antico Castello di Yatsushiro. Le immagini aeree diffuse in queste ore mostrano una serie di calcinacci a terra: la scossa ha infatti danneggiato in parte il tetto della struttura, risalente al 1619. Il castello è uno dei cento più importanti del Giappone. Nazionale, Chiellini: "Io dt Italia? Felice del mio ruolo alla Juventus" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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