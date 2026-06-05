giappone il tifone jangmi tra feriti e danni al castello di himeji

Notizia in breve

Il tifone Jangmi ha colpito il Giappone, causando almeno 15 feriti e danni significativi al castello di Himeji. Le frane hanno obbligato circa 200 persone a lasciare le proprie case. Le autorità stanno valutando le condizioni del castello, che presenta crepe e parti sconnesse. Le operazioni di soccorso sono in corso, e si stanno monitorando nuove frane e rischi di allagamenti nella zona.