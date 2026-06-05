Giappone il tifone Jangmi tra feriti e danni al castello di Himeji
Il tifone Jangmi ha colpito il Giappone, causando almeno 15 feriti e danni significativi al castello di Himeji. Le frane hanno obbligato circa 200 persone a lasciare le proprie case. Le autorità stanno valutando le condizioni del castello, che presenta crepe e parti sconnesse. Le operazioni di soccorso sono in corso, e si stanno monitorando nuove frane e rischi di allagamenti nella zona.
Come potrà il castello di Himeji recuperare i danni strutturali?. Quante persone dovranno evacuare le proprie case a causa delle frane?. Perché le infrastrutture di Tokyo non hanno retto le piogge record?. Cosa rischiano i lavoratori nelle zone montuose dei Balcani?.? In Breve 60.000 abitazioni giapponesi colpite da blackout e 57 case danneggiate dal tifone.. 1,52 milioni di persone evacuate in Giappone con allerta livello 4 sui fiumi.. Chiyoda registra 105 mm di pioggia in tre ore durante il passaggio del tifone.. Bulgaria e Romania sotto allerta per piogge fino a 50 mm e venti a 45 miglia.. Il tifone Jangmi devasta il Giappone con venti a 130 kmh e 23 feriti registrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Japan in Chaos Today! Tropical Storm Jangmi Triggers Flooding, Blackouts and Mass Evacuations
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