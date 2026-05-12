Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6 | Come un forte scoppio

Nella zona dei Campi Flegrei, vicino Napoli, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2,6. La scossa è stata avvertita dalla popolazione come un forte scoppio. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e proseguono con le verifiche sul territorio.

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Scossa di terremoto avvertita nei Campi Flegrei. Un sisma di magnitudo 2,6 è stato registrato a Pozzuoli ed è stato avvertito distintamente da tutta la popolazione dei comuni della zona, fino anche a Napoli. Diversi testimoni hanno dichiarato di aver sentito “un forte scoppio”. Il terremoto nei Campi Flegrei La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Ingv dalle 16,06, con epicentro a due chilometri da Pozzuoli e a una profondità di tre chilometri. Si tratta di un altro evento tellurico legato al fenomeno del bradisismo che storicamente caratterizza tutti i Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti ed è stato sentito fino a Napoli.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: "Come un forte scoppio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3 Notizie correlate Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Pozzuoli Terremoto nei Campi Flegrei a Napoli con scossa di magnitudo 2,4, "sentito un boato"Napoli, nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei all’alba, con una magnitudo registrata di 2,4: la paura dei cittadini sui social. Argomenti più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Terremoto di magnitudo 1.9 ai Campi Flegrei: lieve scossa nella notte a Pozzuoli; Scossa di terremoto preceduta da un boato; Campi Flegrei, i geologi: Studi sui suoli, o intervenire sugli edifici sarà inutile. Il #terremoto del Friuli fu devastante ma dovrebbe fare rifletter sui drammi della prevenzione e messa in sicurezza. Qui nei Campi Flegrei Agnano Pozzuoli le avvisaglie son forti ancora oggi con aria ricca di zolfo ma la Politica Locale pensa alla Coppa Americ x.com Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: Come un forte scoppioNuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 2,6 è stato registrato con epicentro a Pozzuoli ed è stato sentito fino a Napoli ... virgilio.it