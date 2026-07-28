terna il valore della formazione energia per le nuove generazioni

La formazione Scuola Lavoro di Terna 2025-2026 si è conclusa con oltre 2.000 studenti coinvolti. Il progetto mira a far conoscere nelle scuole superiori italiane il sistema elettrico nazionale e le sfide della transizione energetica. L’iniziativa è promossa dal Gruppo guidato da un amministratore delegato e si concentra sul coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso attività di formazione e sensibilizzazione.

Si è conclusa con oltre 2mila studenti coinvolti la Formazione Scuola Lavoro di Terna 2025-2026, il progetto con cui il Gruppo guidato da Pasqualino Monti porta nelle scuole superiori italiane la conoscenza del sistema elettrico nazionale e delle sfide della transizione energetica. Con quasi 20mila ore di formazione complessive, l’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni a un settore strategico e in costante evoluzione. In Lombardia, la formazione scuola lavoro ha coinvolto circa 350 studentesse e studenti di nove istituti delle province di Milano e Varese. Alcune attività hanno interessato anche docenti e famiglie, con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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