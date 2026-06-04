Al Lecco Film Fest tre progetti di formazione per le nuove generazioni

Notizia in breve

Il Lecco Film Fest si svolgerà dal 2 al 5 luglio e presenta tre progetti formativi dedicati alle nuove generazioni. Promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla fondazione Ente dello Spettacolo, il festival si conferma come un evento con un focus educativo. La settima edizione rafforza questa vocazione, offrendo un sistema di iniziative specificamente rivolte ai giovani.