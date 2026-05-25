La Regione Marche per le nuove generazioni | al via misure per la formazione rivolte a studenti giovani e figure qualificate
La Regione Marche ha avviato nuove misure di formazione professionale destinate a studenti, giovani in cerca di qualificazione e settori produttivi strategici. Gli interventi sono rivolti a promuovere l’occupazione giovanile e migliorare le competenze professionali, coinvolgendo diverse fasce di età e settori economici. La decisione si inserisce in un piano più ampio di sostegno all’occupazione e allo sviluppo delle competenze delle nuove generazioni nella regione.
ANCONA – La Regione Marche rafforza il proprio impegno nella formazione professionale e nell’occupazione giovanile attraverso un ampio pacchetto di interventi rivolti agli studenti, ai giovani in cerca di qualificazione professionale e ai settori produttivi strategici del territorio. La Giunta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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