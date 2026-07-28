Temptation Island la proposta di matrimonio sulla spiaggia di Damiano a Bernadette dopo 16 anni | lacrime anche per Bisciglia
Su una spiaggia calabrese del programma, Diamante Crispino ha chiesto a Bernadette Cinquegrana di sposarlo dopo 16 anni di relazione. La coppia ha affrontato momenti di dubbio e distanza, culminati con questa proposta. Durante l'evento, anche il conduttore ha mostrato emozione, con lacrime versate davanti a testimoni e telecamere. La scena si è svolta nel villaggio del reality, tra applausi e sussurri di sorpresa.
Nel villaggio calabrese del reality, Diamante Crispino chiede a Bernadette Cinquegrana di sposarlo dopo un percorso segnato da dubbi, distanza e confronto. La scena commuove le altre fidanzate e anche Filippo Bisciglia. La svolta più attesa per Bernadette Cinquegrana arriva davanti alle telec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temptation Island 2026, Proposta Di Matrimonio: Diamante Si Inginocchia, Bernadette In Lacrime
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