Temptation Island la proposta di matrimonio sulla spiaggia di Damiano a Bernadette dopo 16 anni | lacrime anche per Bisciglia

Notizia in breve

Su una spiaggia calabrese del programma, Diamante Crispino ha chiesto a Bernadette Cinquegrana di sposarlo dopo 16 anni di relazione. La coppia ha affrontato momenti di dubbio e distanza, culminati con questa proposta. Durante l'evento, anche il conduttore ha mostrato emozione, con lacrime versate davanti a testimoni e telecamere. La scena si è svolta nel villaggio del reality, tra applausi e sussurri di sorpresa.