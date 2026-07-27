Durante la settima puntata di Temptation Island 2026, Diamante Crispino ha fatto la proposta di matrimonio a Bernadette Cinquegrana, dopo 16 anni di fidanzamento. La puntata si apre con l’introduzione di Filippo Bisciglia e si concentra sulla coppia, che si è formata quando erano ancora adolescenti. La proposta avviene nel corso dell’episodio, senza ulteriori dettagli sui momenti specifici.

27 luglio – 21:36. Si parte con la consueta introduzione di Filippo Bisciglia. 27 luglio – 21:39. La puntata comincia con la coppia formata da Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, insieme da 16 anni, fin da quando erano due ragazzini. Dopo un aperitivo con la single Martina, il 31enne ha deciso di ‘evitare’ il falò di confronto anticipato per chiedere alla fidanzata di sposarlo, visto che ha compreso che è lei l’unica donna che vuole nella sua vita. Visionato un primo filmato del suo uomo con la tentatrice, una preoccupatissima Bernadette riceve da Filippo il secondo video, grazie al quale scopre che il cuore di Diamante “ é già pieno ” perché è lei a riempirlo e nessun’altra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta settima puntata: Diamante fa la proposta di matrimonio a Bernadette dopo 16 anni di fidanzamento

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