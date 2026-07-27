Diamante corona il sogno di Bernadette a Temptation la proposta che aspettava da 16 anni | Bisciglia in lacrime

Notizia in breve

Diamante ha chiesto alla fidanzata di sposarlo dopo 16 anni di attesa, durante il programma. La proposta è arrivata dopo aver trascorso del tempo con la single Martina, che ha fatto capire a Diamante di non voler nessun’altra. La scena si è conclusa con Diamante in lacrime, mentre la fidanzata ha accettato la proposta.