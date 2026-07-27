Diamante corona il sogno di Bernadette a Temptation la proposta che aspettava da 16 anni | Bisciglia in lacrime
Diamante ha chiesto alla fidanzata di sposarlo dopo 16 anni di attesa, durante il programma. La proposta è arrivata dopo aver trascorso del tempo con la single Martina, che ha fatto capire a Diamante di non voler nessun’altra. La scena si è conclusa con Diamante in lacrime, mentre la fidanzata ha accettato la proposta.
Diamante a Temptation Island corona il sogno di Bernadette: la vicinanza alla single Martina gli ha permesso di capire che non vuole nessun'altra ragazza nella vita e chiede alla fidanzata di sposarlo. Filippo Bisciglia in lacrime per l'emozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Temptation Island 2026 - Le fidanzate scelgono i single
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