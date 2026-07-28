La Giunta comunale ha approvato il progetto di installazione di 26 telecamere di ultima generazione lungo il lungomare di Milano Marittima. Il nuovo sistema di videosorveglianza mira a rafforzare la sicurezza urbana e sarà collegato a un potenziato sistema di gestione dei dati presso il Comando della Polizia Locale. Le telecamere saranno posizionate sul nuovo waterfront, contribuendo a monitorare l’area e migliorare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

La sicurezza urbana a Milano Marittima passa anche da un nuovo sistema di videosorveglianza sul lungomare. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per l’installazione di 26 telecamere di ultima generazione lungo il nuovo waterfront e per il potenziamento del sistema di gestione dei dati presso il Comando della Polizia Locale. L’intervento riguarderà un tratto di oltre due chilometri, dal porto fino all’Ottava Traversa. Le telecamere saranno posizionate in punti strategici lungo la pista ciclopedonale, con l’obiettivo di garantire una copertura capillare di una delle aree più frequentate della località, soprattutto durante la stagione turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Telecamere di sicurezza sul lungomare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TELECAMERE di SICUREZZA 4G con NVR di TAPO. Recensione

Notizie e thread social correlati

Sicurezza a Cattolica, FdI: "Telecamere invisibili e lungomare da Formula 1. Meno burocrazia e più agenti in strada"Il partito di centrodestra ha proposto di installare telecamere invisibili e di rendere il lungomare più simile a un circuito di Formula 1, puntando...

Leggi anche: Milano Marittima, 26 nuove telecamere sul lungomare: investimento da 300 mila euro

Temi più discussi: Trieste punta sulla sicurezza, installate 15 nuove telecamere di videosorveglianza; Arriva la telecamera con l'intelligenza artificiale: controlla cellulari, cinture, assicurazione e revisione (ma per ora niente multe); Telecamere di sicurezza sul lungomare; Sicurezza urbana, investimento da 300 mila euro per le nuove telecamere sul lungomare.

Milano Marittima, 26 nuove telecamere sul lungomare: investimento da 300 mila euro: Ulteriore passo avanti per la sicurezza urbana con dispositivi di ultima generazione, dal porto all’Ottava Traversa, e per potenziare il sistema di gestione dei… dlvr.it/TTk8TJ x.com

L'Articolo 15 GDPR è davvero un diritto efficace per accedere ai filmati delle telecamere di sicurezza, o è per lo più teorico? reddit

Telecamere di sicurezza sul lungomareLa sicurezza urbana a Milano Marittima passa anche da un nuovo sistema di videosorveglianza sul lungomare. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per l’installazione di 26 ... ilrestodelcarlino.it

Due telecamere 2K smart a meno di 40€: l'offerta Amazon sul kit Tapo per la sicurezza di casaSu Amazon è attiva oggi una interessante promozione sul kit Tapo C210: un pacchetto che include due telecamere WiFi da interno e che puoi prendere a soli 39,99 euro, praticamente circa 20 euro per ... hdblog.it