Sicurezza a Cattolica FdI | Telecamere invisibili e lungomare da Formula 1 Meno burocrazia e più agenti in strada

Il partito di centrodestra ha proposto di installare telecamere invisibili e di rendere il lungomare più simile a un circuito di Formula 1, puntando a ridurre la burocrazia e aumentare la presenza di agenti nelle strade. La proposta si riferisce a problemi di sicurezza segnalati, tra cui furti nelle spiagge e veicoli che attraversano i passaggi pedonali a velocità elevata.

"Tra furti nelle spiagge e auto lanciate a tutta velocità sui passaggi pedonali, a Cattolica il controllo del territorio ha bisogno di una vigorosa svegliata". Interviene così Laura Casonato, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia per Cattolica, unendo ironia e fermezza politica in una nota. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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