Milano Marittima 26 nuove telecamere sul lungomare | investimento da 300 mila euro

Sul lungomare di Milano Marittima sono state installate 26 nuove telecamere. L'investimento complessivo è di 300 mila euro. Le telecamere sono state posizionate lungo tutta la passeggiata e monitorano le aree più frequentate. L'installazione fa parte di un progetto per migliorare la sicurezza pubblica. La consegna delle telecamere è avvenuta questa settimana. I dispositivi sono attivi 24 ore su 24. La gestione delle immagini sarà affidata alle forze dell'ordine locali.

Milano Marittima (Ravenna), 27 luglio 2026 – Nuovo passo avanti per la sicurezza urbana a Milano Marittima. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per installare 26 telecamere di ultima generazione lungo il nuovo lungomare, dal porto all’ Ottava Traversa, e per potenziare il sistema di gestione dei dati presso il Comando della Polizia Locale. Il nuovo impianto coprirà oltre due chilometri di waterfront, con dispositivi collocati in punti strategici della pista ciclopedonale per monitorare una delle aree più frequentate della località turistica. Le telecamere saranno ad alta definizione e garantiranno immagini nitide anche di notte o in condizioni meteorologiche difficili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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