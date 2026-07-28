Ted Lasso 4 | guarda il primo trailer della nuova stagione in arrivo su Apple TV

Il trailer della quarta stagione di Ted Lasso è stato pubblicato da Apple TV. La serie, una comedy pluripremiata agli Emmy, torna con nuovi episodi. La produzione vede ancora come protagonista e produttore Jason Sudeikis. La data di uscita non è stata ancora annunciata, ma il video anticipa nuovi episodi in arrivo sulla piattaforma streaming.

C’è del potenziale per un grande ritorno! Oggi Apple TV ha rilasciato il trailer dell’attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie cult comedy pluripremiata agli Emmy con protagonista e produttore Jason Sudeikis. I nuovi episodi faranno il loro debutto ufficiale sulla piattaforma il 5 agosto con il primo capitolo (sui 10 totali), seguito da un nuovo appuntamento ogni mercoledì fino al 7 ottobre. Nella quarta stagione, Ted fa il suo ritorno a Richmond per affrontare la sfida più imprevedibile della sua carriera: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso dei nuovi episodi, il coach e la sua squadra impareranno a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Ted Lasso Season 4 (2026) Official Trailer | Ted Returns to AFC Richmond! | Apple TV+

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