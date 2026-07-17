Apple TV ha annunciato che la serie animata Acquasilente tornerà con una quinta stagione il 21 agosto 2026. La serie, già pluripremiata, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dalla data annunciata. Sono state diffuse le prime immagini della nuova stagione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui protagonisti. La produzione della serie continua a essere seguita da vicino, ma non sono stati comunicati altri aggiornamenti relativi ai nuovi episodi.

Apple TV ha annunciato che la pluripremiata serie animata Acquasilente (titolo originale Stillwater) tornerà sul catalogo streaming con una nuovissima quinta stagione a partire dal prossimo 21 agosto 2026. Per l’occasione, la piattaforma ha diffuso le prime immagini ufficiali dei nuovi episodi, confermando il rilascio in contemporanea di tutte e cinque le puntate che comporranno questo nuovo capitolo. Le vicende dello show ruotano attorno ai tre giovani fratelli Karl, Addy e Michael mentre affrontano le piccole e grandi sfide quotidiane dell’infanzia, che agli occhi dei più piccoli possono spesso sembrare insormontabili. A guidarli in questo percorso di crescita interiore c’è il loro saggio vicino di casa, il panda Acquasilente (doppiato in lingua originale da James Sie). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Acquasilente 5: svelate le prime foto della nuova stagione su Apple TV

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