Silo 3 svelato il trailer ufficiale della nuova stagione della serie fanta-distopica di Apple TV

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il trailer ufficiale di Silo 3, la terza stagione della serie distopica, è stato pubblicato. La serie, creata da Graham Yost, mostra scene di un mondo futuristico e desolato, con protagonisti impegnati in situazioni di sopravvivenza. La stagione segue intrighi e tensioni tra i personaggi, mentre si svelano nuovi dettagli sul contesto in cui si svolge la storia. La data di uscita è stata annunciata insieme al trailer.

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Dopo aver rilasciato teaser trailer e data di uscita, Apple TV ha pubblicato il trailer ufficiale di Silo 3, terza stagione della serie distopica-fantascientifica creata dal vincitore dell'Emmy Graham Yost (Dalla Terra alla Luna, The Pacific), che ne è anche showrunner, con Rebecca Ferguson nel. 🔗 Leggi su Today.it

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