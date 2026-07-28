Il taglio delle accise sul gasolio è entrato in vigore tra il 27 e il 28 luglio, riducendo il costo del pieno di carburante. La misura, decisa dal governo, mira a contenere l’aumento dei prezzi alla pompa. Resta da valutare quanto si risparmia realmente e per quanto tempo durerà questa agevolazione. La decisione si inserisce in un intervento temporaneo per alleggerire i costi dei carburanti per i consumatori.

È scattato alla mezzanotte tra il 27 e il 28 luglio il nuovo taglio delle accise sul gasolio deciso dal Governo per contenere almeno in parte l’aumento dei prezzi dei carburanti. La misura, però, avrà una durata molto limitata: resterà in vigore fino al 6 agosto e non interesserà la benzina. Per chi possiede un’automobile diesel, il vantaggio teorico è di poco più di 17 centesimi per ogni litro acquistato. Su un pieno da 50 litri significa risparmiare circa 8,50 euro. Un beneficio immediato, che non richiede domande o requisiti particolari, ma che arriva dopo settimane di rincari e potrebbe non essere sufficiente a riportare il prezzo medio del gasolio sotto la soglia dei due euro al litro. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Taglio accise diesel, il pieno costa meno: quanto si risparmia davvero e fino a quando

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Benzina, taglio accise fino al 3 luglio. Ma per il pieno di diesel lo sconto sarà dimezzato

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