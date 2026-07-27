Un taglio delle accise sui carburanti è in discussione prima delle partenze di agosto, con un intervento immediato previsto principalmente sul gasolio. Il governo sta valutando anche l’attivazione delle accise mobili, che dipenderanno dall’extragettito Iva di luglio. Le ipotesi di risparmio variano in base alle stime, ma nessuna misura è ancora ufficiale. La riduzione dovrebbe influire sui prezzi alla pompa, soprattutto per il gasolio.

Un nuovo taglio delle accise per frenare la corsa dei carburanti proprio alla vigilia delle partenze di agosto. Il governo è al lavoro su un intervento immediato, destinato soprattutto al gasolio, al quale dovrebbe seguire l’attivazione del meccanismo delle accise mobili una volta quantificato l’extragettito Iva incassato a luglio. Il Consiglio dei ministri è stato convocato per il pomeriggio di lunedì 27 luglio, con l’obiettivo di approvare una misura “ponte” contro i rincari. Le cifre definitive devono ancora essere stabilite, ma tra le ipotesi circolate figurano riduzioni differenziate per benzina e diesel, con uno sconto più consistente per quest’ultimo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Accise carburanti, quanto si risparmia davvero sul pieno: le ipotesi per benzina e gasolio

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Temi più discussi: Benzina, governo studia le accise mobili: come funziona lo sconto (che arriva in ritardo); Il governo sta di nuovo pensando di ridurre le accise sui carburanti; Gasolio, decreto ponte verso le accise mobili. Dai rincari 800 milioni di extracosti ad agosto; Caro carburanti, come sarà il nuovo taglio delle accise: l'obiettivo è riportare benzina e diesel sotto 2 euro (sul gasolio sconto di 24 cent).

C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del consiglio dei ministri di oggi. Lo si apprende da fonti del centrodestra. #ANSA x.com

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