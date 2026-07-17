I prezzi di benzina e diesel in Italia sono in crescita dopo la sospensione del taglio delle accise. Il costo di un pieno di benzina si aggira intorno a una cifra più alta rispetto ai mesi precedenti, con variazioni simili per il diesel. La decisione di non prolungare gli interventi fiscali ha portato a un aumento dei prezzi alla pompa, influendo sui consumatori. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto alle settimane passate.

I prezzi di benzina e diesel continuano ad aumentare in Italia e il mancato taglio delle accise pesa sulle tasche dei cittadini. Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), negli ultimi giorni, il prezzo medio del gasolio ha sfiorato i 2 euro al litro, con diverse aree del Paese che hanno già superato questa soglia, mentre la benzina viaggia su 1,9 euro al litro. Prezzi di benzina e diesel in aumento Dai dati del Mimit, il 16 luglio il costo del gasolio è stato pari 2,040 euro al litro con un picco a Bolzano, dove è arrivato a 2.076 euro. A seguire, i prezzi più alti sono stati registrati in Sicilia e Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Prezzi di benzina e diesel in aumento dopo lo stop al taglio delle accise, quanto costa oggi un pieno

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Perché i PREZZI DI BENZINA E DIESEL aumentano

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