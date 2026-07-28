Taglia un albero nei boschi e muore | la vittima è un ragazzo di 23 anni

Notizia in breve

Un ragazzo di 23 anni è morto mentre stava tagliando alcuni alberi in un'area boschiva in provincia di Bergamo. La vittima è rimasta coinvolta in un incidente durante l’attività e ha perso la vita sul posto. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.