Taglia un albero un ramo lo colpisce | ragazzo soccorso dall' eliambulanza

Un ragazzo di 18 anni è stato soccorso dall’eliambulanza dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto nei boschi sopra Sellero. Durante lavori di pulizia e potatura degli alberi, un ramo di un albero tagliato lo ha colpito, causando lesioni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 4 giugno nei boschi che sovrastano Sellero, dove un operaio di 18 anni è rimasto ferito durante alcune operazioni di pulizia a potatura degli alberi.Il giovane, italiano e residente in zona, è dipendente di una ditta specializzata nel settore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Il trucco per abbattere un albero marcio con precisione

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