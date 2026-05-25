Precipita nei boschi con l’aliante muore pilota inglese di 68 anni

Un pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con l’aliante nei boschi sopra Gorno. L’incidente è avvenuto durante un volo sopra le montagne, senza che siano stati segnalati problemi prima dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato il corpo del pilota tra gli alberi. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.

A notare la perdita di quota del velivolo è stato uno degli altri partecipanti, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto i carabinieri di Clusone Un uomo di 68 anni, di nazionalità inglese, ha perso la vita in un incidente aereo avvenuto sulle montagne sopra Gorno. L’allarme al 112 è scattato intorno alle 15.40, quando è stata segnalata la caduta di un aliante. I primi soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il Soccorso alpino, l’elisoccorso del 118 di Bergamo e i carabinieri della Compagnia di Clusone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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