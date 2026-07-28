Durante il Vip Master 2026 a Milano Marittima, Alessio Tacchinardi ha commentato la possibilità che Pep Guardiola possa diventare commissario tecnico della nazionale, definendola una prospettiva “sarebbe stato bello”. L’ex centrocampista della Juventus ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista, suscitando attenzione tra tifosi e analisti sportivi. Le sue parole si aggiungono a un dibattito più ampio sulle future scelte tecniche per la rappresentativa nazionale.

Al Vip Master 2026 di Milano Marittima, nei giorni scorsi, l’ex forte centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ci ha regalato una bella intervista, con una serie di dichiarazioni destinate a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Juventus, mercato, Nazionale e persino Guardiola: l’ex mediano bianconero ha tracciato ai nostri microfoni, in esclusiva, una fotografia molto nitida del pianeta calcistico italiano. Scopriamo di più. Tacchinardi ha subitocommentato la scelta del nuovo CT della Nazionale: “Andrea Pirlo in Nazionale? Onestamente sono rimasto un po’ sorpreso (ha detto poche ore prima dell’addio di Pirlo, ndr; Mancini e Conte sono ora in pole position)”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Tacchinardi: “Guardiola CT Nazionale? Sarebbe stato bello”

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