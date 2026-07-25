L'ex calciatore commenta la nomina di Andrea Pirlo come allenatore della nazionale, affermando che la scelta lo ha sorpreso. Dice di aver sperato in un altro profilo, menzionando Guardiola come preferenza. La decisione della federazione viene così criticata da un ex giocatore che ha vestito la maglia della Juventus. La nomina di Pirlo è stata annunciata di recente, suscitando reazioni diverse tra gli addetti ai lavori.

L'analisi dell'ex Juve sulla scelta della Figc di affidarsi ad Andrea Pirlo per la panchina dell'Italia". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tacchinardi: "La scelta di Pilo mi ha sorpreso, mi sarebbe piaciuto Guardiola"

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