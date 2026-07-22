No a ct stranieri il Coni è contrario a Guardiola in Nazionale
Il Coni si oppone all’ingaggio di un tecnico straniero per la Nazionale di calcio. Luciano Buonfiglio, nuovo presidente dell’ente, ha affermato che l’Italia dovrebbe puntare su allenatori italiani. La posizione viene espressa in risposta a voci su un possibile arrivo di un tecnico di nazionalità straniera. Buonfiglio ha sottolineato il principio di privilegiare figure italiane per le rappresentative nazionali. La decisione sembra riflettere una linea di tutela delle risorse nazionali nel settore sportivo.
Perché il Coni non vuole Guardiola in Nazionale. L’Italia agli italiani. A dirlo stavolta, più prosaicamente, è Luciano Buonfiglio presidente del Coni, l’uomo che ha preso il posto di Giovanni Malagò. Vuole una Nazionale autarchica. E spiega anche il perché. L’intervista arriva poche ore dopo quella di Malagò a Cronache di Spogliatoio in cui il presidente della Figc ha dichiarato che Guardiola sono possibili eccezioni di budget. A intervistarlo è il Corriere della Sera, a doppia firma Daniele Dallera e Marco Bonarrigo. “Non voglio dare consigli a Malagò che nel ruolo di nuovo presidente della Figc è partito alla grande. La sola cosa che chiedo a Giovanni è di designare un commissario tecnico italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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