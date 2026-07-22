Perché il Coni non vuole Guardiola in Nazionale. L’Italia agli italiani. A dirlo stavolta, più prosaicamente, è Luciano Buonfiglio presidente del Coni, l’uomo che ha preso il posto di Giovanni Malagò. Vuole una Nazionale autarchica. E spiega anche il perché. L’intervista arriva poche ore dopo quella di Malagò a Cronache di Spogliatoio in cui il presidente della Figc ha dichiarato che Guardiola sono possibili eccezioni di budget. A intervistarlo è il Corriere della Sera, a doppia firma Daniele Dallera e Marco Bonarrigo. “Non voglio dare consigli a Malagò che nel ruolo di nuovo presidente della Figc è partito alla grande. La sola cosa che chiedo a Giovanni è di designare un commissario tecnico italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “No a ct stranieri”, il Coni è contrario a Guardiola in Nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ct della Nazionale: avanza Pirlo. Guardiola operazione complessaAndrea Pirlo è in corsa per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio.

Guardiola CT Italia: tiki-taka non adatto per la Nazionale?Pep Guardiola non prenderà il ruolo di allenatore della nazionale italiana di calcio.