Svelata la nuova conduttrice di Chi l’ha visto | il pubblico è felicissimo anche se non se lo aspettava affatto!
Dopo settimane di speculazioni, la Rai ha annunciato la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. La giornalista, che ha già lavorato al programma, prenderà il posto precedente. La scelta ha sorpreso il pubblico, che si è mostrato felice, anche se non si aspettava questa decisione. La presentatrice ha già familiarità con il format e i temi trattati, e assumerà il ruolo nelle prossime puntate.
Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi sul futuro di Chi l’ha visto?, è arrivata la decisione definitiva. La Rai ha scelto la giornalista che raccoglierà un’eredità importante, puntando su un volto che conosce da vicino il programma e il suo modo di raccontare i casi di cronaca. Una scelta che guarda alla continuità, ma anche al futuro di una delle trasmissioni più longeve del servizio pubblico. Fumata bianca: ecco chi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto. A partire dal 23 settembre sarà Raffaella Griggi a condurre Chi l’ha visto? su Rai 3. L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale della Rai, mettendo fine alle tante voci circolate negli ultimi mesi sul nome destinato a raccogliere il testimone di Federica Sciarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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