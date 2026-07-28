Svelata la nuova conduttrice di Chi l’ha visto | il pubblico è felicissimo anche se non se lo aspettava affatto!

Notizia in breve

Dopo settimane di speculazioni, la Rai ha annunciato la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. La giornalista, che ha già lavorato al programma, prenderà il posto precedente. La scelta ha sorpreso il pubblico, che si è mostrato felice, anche se non si aspettava questa decisione. La presentatrice ha già familiarità con il format e i temi trattati, e assumerà il ruolo nelle prossime puntate.