Ecco il nome assurdo della nuova conduttrice di Chi l’ha visto nessuno se l’aspettava | vi sveliamo di chi si tratta

La conduttrice di Chi l’ha visto? sarà sostituita dopo oltre vent’anni. Federica Sciarelli ha annunciato ufficialmente il suo addio al programma, che si concluderà questa stagione. La Rai ha avviato le procedure per individuare il nuovo volto del programma, uno dei più longevi e seguiti della televisione pubblica. Il cambio di conduzione segna la fine di un’epoca per il programma di inchieste e servizi di attualità.

La stagione televisiva si è chiusa con un cambiamento destinato a segnare uno dei programmi più longevi e seguiti della Rai. Dopo oltre vent’anni al timone di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli ha confermato il suo addio, aprendo ufficialmente la corsa alla successione. A Viale Mazzini sono settimane di valutazioni e confronti per individuare una figura in grado di raccogliere un’ eredità particolarmente impegnativa. Tra i numerosi nomi circolati nelle ultime settimane, nelle ultime ore sembra essersi fatta strada una candidata che, fino a poco tempo fa, non era considerata tra le favorite. Chi l’ha visto: ecco il nome della (presunta) conduttrice. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Ecco il nome assurdo della nuova conduttrice di Chi lha visto, nessuno se laspettava

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Spunta un nome assurdo e amatissimo per Chi l’ha visto: ecco chi potrebbe sostituire Federica SciarelliUn nome improbabile sta circolando come possibile sostituto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto.

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