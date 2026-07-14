Chi l’ha visto ecco chi sarà la nuova conduttrice | nessuno se l’aspettava

“Chi l’ha visto?”, spunta il nome della nuova conduttrice dopo l’addio della Sciarelli Dopo ben 22 anni Federica Sciarelli ha lasciato la conduzione di “Chi l’ha visto?”, lo storico programma televisivo, in onda su Rai 3, di genere criminologico e investigativo. Da settimane si susseguono le indiscrezioni su chi sarà colei (o colui) che prenderà il suo posto al timone del programma. Ora è stato fatto il nome di qualcuno di davvero impensabile. Ecco chi. Un addio che nessuno si aspettava e che certamente non ha fatto felici i tanti fan di “Chi l’ha visto?“. Federica Sciarelli, dopo ben 22 anni al timone del programma in onda su Rai 3, ha infatti deciso di lasciare la conduzione: “Questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata“, ha detto, con le lacrime agli occhi, nel corso della sua ultima puntata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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