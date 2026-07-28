Supplenze su Posti orario possono comprendere scuole non indicate tra le preferenze? Pillole di Question Time

Durante il Question Time trasmesso il 27 luglio 2026, è stato discusso se le supplenze sui posti orario possano riguardare scuole non indicate tra le preferenze dei candidati. La discussione si è concentrata sulla normativa che regola la composizione dei posti disponibili e sulla possibilità di assegnare supplenze in istituti diversi da quelli indicati nelle preferenze. La conduttrice e l’esperta hanno analizzato le modalità di attribuzione e le eventuali limitazioni previste dalla legge.

Nel Question Time del 27 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione di Sonia Cannas, esperta in normativa scolastica, è stato affrontato il tema della composizione dei posti orario. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità che l’incarico comprenda istituzioni scolastiche non inserite dal docente tra le 150 preferenze. “Le altre scuole coinvolte nel posto orario possono non essere state indicate dal docente”, ha spiegato Sonia Cannas. Il posto orario non viene costruito sulla base delle sole preferenze espresse dal candidato. È l’Ufficio scolastico provinciale a combinare gli spezzoni disponibili, individuando le istituzioni necessarie per formare l’incarico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo, scelta sedi e non solo. 150 preferenze, occhio agli spezzoni

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