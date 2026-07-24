Supplenze GPS come scegliere comuni e distretti nelle 150 preferenze | i criteri da seguire Pillole di Question Time

Notizia in breve

Nella domanda per le supplenze GPS, le 150 preferenze devono essere scelte in modo realistico, senza seguire regole precise. È importante considerare le proprie possibilità di accettare e svolgere un incarico in ogni comune o distretto indicato. La scelta non è soggetta a criteri prestabiliti, ma deve rispecchiare la reale disponibilità del docente a lavorare in quelle zone.