Supplenze GPS come scegliere comuni e distretti nelle 150 preferenze | i criteri da seguire Pillole di Question Time
Nella domanda per le supplenze GPS, le 150 preferenze devono essere scelte in modo realistico, senza seguire regole precise. È importante considerare le proprie possibilità di accettare e svolgere un incarico in ogni comune o distretto indicato. La scelta non è soggetta a criteri prestabiliti, ma deve rispecchiare la reale disponibilità del docente a lavorare in quelle zone.
La scelta di comuni e distretti nella domanda delle 150 preferenze non segue criteri prestabiliti, ma deve riflettere le effettive possibilità del docente di accettare e svolgere un eventuale incarico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze 2026: domanda 150 preferenze dal 16 al 29 luglio. Ecco cosa c'è da sapere
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