Ruolo 2026 27 da GPS sostegno nella domanda 150 preferenze non si possono indicare scuole di altre province Pillole di Question Time

Nella domanda per il ruolo 202627 da GPS sostegno, con 150 preferenze, non è possibile indicare scuole di altre province. Durante un Question Time organizzato da Orizzonte Scuola, un esperto di normativa scolastica ha confermato che, nella sezione dedicata agli incarichi finalizzati al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno, le preferenze devono rimanere all’interno della stessa provincia e regione. La risposta si riferisce alle indicazioni da inserire nella domanda di incarico.

Nella sezione della domanda dedicata agli incarichi finalizzati al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno è possibile indicare scuole di altre province della stessa regione? Al quesito ha risposto Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino. L'articolo Ruolo 202627 da GPS sostegno, nella domanda 150 preferenze non si possono indicare scuole di altre province. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026: le 10 COSE DA SAPERE PRIMA di compilare LE 150 PREFERENZE (e non perdere la supplenza)

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