Supplenze docenti scadenza 29 luglio ore 14 per la domanda delle 150 preferenze

Mercoledì 29 luglio 2026 alle 14 scade il termine per presentare le domande relative alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La procedura riguarda i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze 20262028. La richiesta può includere fino a 150 preferenze di sede.

Scade mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 14 la domanda per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Sono interessati i docenti inseriti nelle GaE e nelle GPS 202628. L’istanza va presentata tramite Istanze Online, indicando fino a 150 preferenze.ApprofondisciTutte le scadenze per docenti ed ATA Scienze della Formazione Primaria: preparati per tempo con il Corso di preparazione al test di ammissione. Con simulatore e mappe mentali inclusi NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico La Newsletter di “Gestire la... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026: la guida per compilare 150 preferenze senza errori

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Supplenze, scade mercoledì 29 luglio ore 14.00 la domanda max 150 preferenze. Guida alla compilazione e risposte ai quesiti [LO SPECIALE]La scadenza per presentare le domande di supplenza è mercoledì 29 luglio alle ore 14.

Supplenze, domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online. Guida alla compilazione, risposte ai quesiti, esempiDal 16 luglio è possibile presentare domanda online per indicare fino a 150 preferenze per le supplenze.

Temi più discussi: Supplenze, scade mercoledì 29 luglio ore 14.00 la domanda max 150 preferenze. Guida alla compilazione e risposte ai quesiti [LO SPECIALE]; Supplenze docenti 2026/27: domanda per le 150 preferenze entro il 29 luglio. Guida completa per compilare l’istanza senza errori; Domanda 150 preferenze da GPS, sarà possibile ritirare l'istanza anche dopo il 29 luglio ma prima delle nomine; GPS 2026: 150 preferenze, scadenza 29 luglio. Cosa fare.

Supplenze docenti a.s. 2026/27: è in corso la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, con scadenza il 29 luglio ore 14.00. Indicazioni per chi ha cambiato provincia nelle GPS 2026 e desidera partecipare alla riconferma nella provincia in c… x.com

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Supplenze, può chiedere riconferma su sostegno anche chi ha cambiato provincia GPS nel 2026. NOVITÀSupplenze docenti a.s. 2026/27: è in corso la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, con scadenza il 29 luglio ore 14.00. Indicazioni per chi ha cambiato provincia nelle GPS 2026 e des ... orizzontescuola.it