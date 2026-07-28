Supplenze scade mercoledì 29 luglio ore 14.00 la domanda max 150 preferenze Guida alla compilazione e risposte ai quesiti LO SPECIALE

Da orizzontescuola.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La scadenza per presentare le domande di supplenza è mercoledì 29 luglio alle ore 14. La richiesta può includere fino a un massimo di 150 preferenze. La procedura è aperta a chi è inserito nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze 20262028. La domanda si riferisce all’attribuzione di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. È possibile consultare una guida alla compilazione e risposte ai quesiti relativi alla procedura.

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Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Le domande andranno presentate tra il 16 luglio ore 14.00 e il 29 luglio ore 14.00 tramite Istanze online. La domanda presentata con modalità diversa non sarà presa in considerazione. Possono partecipare solo gli aspiranti inseriti a pieno titolo. Se ottiene l’incarico l’aspirante deve accettare esplicitamente l’assegnazione della sede entro 5 giorni dalla stessa. La mancata accettazione è rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito Saranno a disposizione 150 preferenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 preferenze GPS, istruzioni per l'uso: chiarimenti per non sbagliare la domanda

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Supplenze, domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online. Guida alla compilazione, risposte ai quesiti, esempiDal 16 luglio è possibile presentare domanda online per indicare fino a 150 preferenze per le supplenze.

Argomenti più discussi: Supplenze, scade mercoledì 29 luglio ore 14.00 la domanda max 150 preferenze. Guida alla compilazione e risposte ai quesiti [LO SPECIALE]; DOMANDE 150 SCUOLE: SCADE MERCOLEDI' 29 LUGLIO ORE 14 LA DOMANDA- ULTIME VERIFICHE; Supplenze GPS 2026/27 e scelta 150 preferenze: la differenza tra posto orario intero e non intero e lo spezzone (NOTA); Domanda 150 preferenze da GPS, sarà possibile ritirare l'istanza anche dopo il 29 luglio ma prima delle nomine.

supplenze scade mercoledì 29Supplenze, scade mercoledì 29 luglio ore 14.00 la domanda max 150 preferenze. Guida alla compilazione e risposte ai quesiti [LO SPECIALE]Al via oggi 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 2026/28 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. orizzontescuola.it

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