La scadenza per presentare le domande di supplenza è mercoledì 29 luglio alle ore 14. La richiesta può includere fino a un massimo di 150 preferenze. La procedura è aperta a chi è inserito nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze 20262028. La domanda si riferisce all’attribuzione di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. È possibile consultare una guida alla compilazione e risposte ai quesiti relativi alla procedura.

Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Le domande andranno presentate tra il 16 luglio ore 14.00 e il 29 luglio ore 14.00 tramite Istanze online. La domanda presentata con modalità diversa non sarà presa in considerazione. Possono partecipare solo gli aspiranti inseriti a pieno titolo. Se ottiene l’incarico l’aspirante deve accettare esplicitamente l’assegnazione della sede entro 5 giorni dalla stessa. La mancata accettazione è rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito Saranno a disposizione 150 preferenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

150 preferenze GPS, istruzioni per l'uso: chiarimenti per non sbagliare la domanda

Notizie e thread social correlati

Supplenze, domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online. Guida alla compilazione, risposte ai quesiti, esempiDal 16 luglio è possibile presentare domanda online per indicare fino a 150 preferenze per le supplenze.

Argomenti più discussi: Supplenze, scade mercoledì 29 luglio ore 14.00 la domanda max 150 preferenze. Guida alla compilazione e risposte ai quesiti [LO SPECIALE]; DOMANDE 150 SCUOLE: SCADE MERCOLEDI' 29 LUGLIO ORE 14 LA DOMANDA- ULTIME VERIFICHE; Supplenze GPS 2026/27 e scelta 150 preferenze: la differenza tra posto orario intero e non intero e lo spezzone (NOTA); Domanda 150 preferenze da GPS, sarà possibile ritirare l'istanza anche dopo il 29 luglio ma prima delle nomine.

Supplenze docenti a.s. 2026/27: è in corso la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, con scadenza il 29 luglio ore 14.00. Indicazioni per chi ha cambiato provincia nelle GPS 2026 e desidera partecipare alla riconferma nella provincia in c… x.com

Supplenze, scade mercoledì 29 luglio ore 14.00 la domanda max 150 preferenze. Guida alla compilazione e risposte ai quesiti [LO SPECIALE]Al via oggi 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 2026/28 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. orizzontescuola.it