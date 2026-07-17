Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Notizia in breve

Dal 16 luglio è possibile presentare domanda online per indicare fino a 150 preferenze per le supplenze. La procedura è rivolta agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 2026-2028, con scadenza il 29 luglio alle ore 14. La domanda permette di richiedere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Sono disponibili una guida alla compilazione, risposte ai quesiti frequenti ed esempi pratici.