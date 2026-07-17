Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 luglio è possibile presentare domanda online per indicare fino a 150 preferenze per le supplenze. La procedura è rivolta agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 2026-2028, con scadenza il 29 luglio alle ore 14. La domanda permette di richiedere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Sono disponibili una guida alla compilazione, risposte ai quesiti frequenti ed esempi pratici.

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Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno

Video Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno

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