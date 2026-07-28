Supplenze brevi IA nuovo Pago In Rete e portale per docenti e ATA | obiettivi nel PIAO del MIM 2026 28

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 146 del 23 luglio 2026, relativo al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Tra gli obiettivi figurano l’introduzione di supplenze brevi, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il nuovo sistema Pago In Rete e un portale dedicato a docenti e personale ATA. Questi interventi mirano a migliorare la gestione delle supplenze, semplificare i servizi digitali e aggiornare le procedure amministrative.

È stato pubblicato sul sito del MIM il Decreto ministeriale n. 146 del 23 luglio 2026, relativo al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Il PIAO costituisce lo strumento unitario di programmazione, gestione e controllo del Ministero e individua obiettivi, priorità politiche e interventi da realizzare nel prossimo triennio. Tra gli interventi previsti sulla piattaforma Unica figura anche un applicativo per richiedere un beneficio economico destinato a un servizio di supporto psicologico. Il Piano punta infine a rafforzare le competenze digitali del personale e a promuovere nelle scuole un utilizzo consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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